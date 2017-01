POL-HAM: Verkehrsunfallflucht

Hamm - Mitte (ots) - Am Mittwoch, dem 18. Januar 2017, zwischen 19.55 Uhr und 20.15 Uhr, wurde auf dem Rheinsberger Platz ein parkender, schwarzer Audi durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Audi parkte zur Unfallzeit in der Feuerwehrzufahrt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. An dem Audi entstand ein Schaden von etwa 2000EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02381 9160 entgegen. (fa)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell