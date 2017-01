POL-HAM: Gartenlaube abgebrannt

Hamm-Mitte (ots) - Am Mittwoch, 17. Januar, brannte in einer Kleingartenanlage an der Unionstraße eine Gartenlaube völlig ab. Die Ursache ist unklar, Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Eine Zeugin bemerkte gegen 17.30 Uhr das Feuer. Die von ihr alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Holzhaus wurde allerdings vollständig zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro. (cg)

