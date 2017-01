POL-HAM: Hoher Sachschaden nach Kellerbrand

Hamm-Mitte (ots) - Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen brach am Mittwoch, 18. Januar, im Keller eines Einfamilienhauses am Kletterrosenweg ein Feuer aus. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 3 Uhr alarmiert. Drei Hausbewohner hatten das Gebäude bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits verlassen und waren unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand Gebäudeschaden in noch unbekannter Höhe. Das Haus ist vorübergehend unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cg)

