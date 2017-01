POL-HAM: 18-jähriger Schüler wird nach Übergriff verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Von zwei Unbekannten geschlagen und getreten wurde ein 18-jähriger Schüler am Dienstag, 17. Januar, auf dem Vorheider Weg in Höhe der Spichernstraße. Die Täter kamen gegen 7.20 Uhr grundlos auf den jungen Hammer zu und warfen ihn zu Boden. Anschließend schlugen und traten sie auf ihr Opfer ein. Nach der Tat flüchteten die Schläger mit einem schwarzen Mercedes in unbekannte Richtung. Die Gesuchten sind 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und waren dunkel gekleidet. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter Telefon 02381 916-0 entgegen. (cg)

