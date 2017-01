POL-HAM: Einbruch in Vereinsheim

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - In ein Vereinsheim an der Römerstraße brachen Unbekannte in der Zeit von Sonntag, 15. Januar, 16 Uhr, und Dienstag, 17. Januar, 9.45 Uhr, ein. Die Einbrecher hebelten zwei Türen auf und durchsuchten die Vereinsräume. Hier stahlen sie einen Stahltresor und eine Geldkassette. Die Beute transportierten die Täter bis zur Grundstücksgrenze mit einer Schubkarre ab. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell