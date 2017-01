POL-HAM: Vorsicht vor falschen Stadtwerkemitarbeitern

Hamm-Mitte (ots) - Ein falscher Stadtwerkemitarbeiter lenkte am Montag, 16. Januar, eine 63-Jährige in ihrer Wohnung in der Veilchenstraße ab. Gegen 14 Uhr hatte der Mann bei der Hammerin geklingelt. Er müsse die Wasserhähne kontrollieren und das Wasser abstellen. Während er mit der Bewohnerin in das Badezimmer ging, betrat vermutlich eine zweite Person die Wohnung. Später stellte sie fest, dass Bargeld fehlte. Der Verdächtige ist zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß und hat ein dickliches Gesicht. Der Mann mit südländischem Erscheinungsbild trug dunkle Kleidung und ein auffälliges Lederarmband mit einem Kreuzanhänger. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. Die Polizei rät, keine Unbekannten ins Haus zu lassen. Mitarbeiter der Stadtwerke können sich ausweisen. Fremde sollte man draußen warten lassen und telefonisch nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat. Im Notfall und wenn man glaubt, Opfer eines Verbrechens geworden zu sein, sollte man die Polizei über 110 anrufen.(jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell