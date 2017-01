POL-HAM: Polizei ermittelt Unfallflüchtige

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Die Unfallflucht vom Freitag, 13. Januar, auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Römerstraße ist aufgeklärt (siehe Pressemitteilung der Polizei Hamm vom 16.1.2017, 9.48 Uhr). Die Polizei konnte eine 19-jährige Frau aus Unna als Verursacherin ermitteln. Sie gab in ihrer ersten Anhörung an, von dem Unfall nichts bemerkt zu haben. An ihrem grünen VW mit roter Stoßstange fanden die Beamten eindeutige Unfallspuren. (cg)

Hier lesen Sie unsere ursprüngliche Pressemeldung zu dem Fall: http://url.nrw/ZUS

