POL-HAM: Drei jugendliche Diebe im Allee Center

Hamm-Mitte (ots) - Am Montag, 16. Januar betraten drei Jugendliche ein Bekleidungsgeschäft im Allee Center in Hamm. Zwei der Personen verwickelten die Angestellte in ein Gespräch und lenkten sie vom Kassenbereich fort. Der Dritte öffnete die Kasse und entwendete Bargeld. Im Anschluss verließen die Diebe das Geschäft und rannten davon. Die Verdächtigen können wie folgt beschrieben werden: jeweils männlich, etwa knapp 18 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß, schmale Statur, schwarze kurze Haare, helle Gesichtsfarbe, dunkle Kleidung. Die Personen sprachen Englisch und gebrochenes Deutsch. Der Verdächtige, der die Verkaufskraft in ein Gespräch verwickelte, hatte ein auffallend rundes Gesicht. Zeugen oder Personen, die Hinweise zu den Dieben machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02381/9160 bei der Hammer Polizei. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell