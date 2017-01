POL-HAM: Drei Gartenlauben aufgebrochen

Hamm-Norden (ots) - Unbekannte brachen am Montag, 16. Januar, in der Zeit von 2 Uhr und 11.30 Uhr, drei Gartenlauben in der Kleingartenanlage Nordenheide an der Straße Kornmersch auf. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell