POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar für die Woche vom 09.01.- 15.01.2017

Wohnungseinbruchsradar für die Woche vom 09.01.- 15.01.2017

Hamm (ots) - Vier versuchte und zehn vollendete Einbruchsdelikte gab es in der Woche vom 9.Januar bis zum 15. Januar im Stadtgebiet. Das zeigt das "Wohnungseinbruchs-Radar" der Polizei Hamm. Die genauen Hausnummern der Tatorte sind in der Übersichtskarte aus Datenschutzgründen nicht zu erkennen. Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Weiterhin sollte man seine Wohnung oder sein Haus gegen ungebetenen Besuch sichern. Dazu bietet die Polizei Hamm eine kostenlose Beratung an, die über die Rufnummer 02381 916-3500 vereinbart werden kann.(jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell