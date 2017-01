POL-HAM: Räuber festgenommen

Hamm-Heessen (ots) - Eine mit Haftbefehl gesuchte Ladendiebin und ihren Begleiter nahm die Polizei am Samstag, 14. Januar, im Real-Markt an der Münsterstraße fest. Die 45-jährige Hammerin wurde gegen 18.55 Uhr vom Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie gemeinsam mit einem 37-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz Textilien stahl. Nach der Tat verließen die Diebe das Geschäft. Im Außenbereich wurden sie vom Detektiv angesprochen. Daraufhin griff der 37-Jährige sein Gegenüber an und verletzte ihn leicht. Mit Unterstützung von Passanten konnte der 28-jährige Kaufhausangestellte die Ladendiebe bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Die Beamten nahmen beide fest und brachten sie in das Polizeigewahrsam. Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen die Frau ein Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Raubes vorlag. Der Mann hatte ein gestohlenes Handy dabei. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell