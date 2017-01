POL-HAM: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte brachen am Freitag, 13. Januar 2017, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus auf dem Knäppers Grund ein. Dazu hebelten sie eine Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räume im Haus. Mit Schmuck und Bargeld als Beute flohen die Diebe unerkannt. Sie hinterließen Sachschäden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell