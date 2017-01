POL-HAM: Versuchter Einbruch

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Freitag, 13. Januar, 20.30 Uhr und Samstag, 14. Januar, 21.10 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus auf der Wilhelmstraße einzubrechen. Ein Bewohner stellte Hebelspuren an der Haustür fest. Es entstand ein Sachschaden von zirka 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell