POL-HAM: Tannenbergstraße - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hamm-Rhynern (ots) - Am Samstag zwischen 17 und 18 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Tannenbergstraße ein. Sie hebelten eine Tür auf und durchwühlten das Haus. Die Täter entwendeten Schmuck. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 200 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefon 02381 9160. (bs)

