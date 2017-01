POL-HAM: Zwei Verletzte bei schwerem Unfall auf der Werler Straße

Hamm-Rhynern (ots) - Am Samstag, 14. Januar kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen auf der Werler Straße in Hamm- Rhynern. Der 54- jähriger Fahrer eines VW Passat aus Bönen befuhr die B 63 in nördliche Richtung. An der Einmündung Opsener Straße beabsichtigte er in Richtung Westen nach links abzubiegen. Dabei musste er verkehrsbedingt warten und entgegen kommende Fahrzeuge passieren lassen. Ein 52- jähriger VW-Mulivan- Fahrer, ebenfalls aus Bönen, kollidierte im Einmündungsbereich mit dem Passat. Er fuhr hinten auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der Passat in den Gegenverkehr geschleudert. Hier kollidierte er frontal mit dem VW Golf eines 28- Jährigen aus Werl. Dieser wurde in den Straßengraben geschleudert. Hierbei beschädigte der Pkw ein Verkehrszeichen. Ein 40- jähriger Dodge- Fahrer aus Hamm, der hinter dem Multivan in Richtung Norden fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Van auf. Dabei stieß er diesen ostwärts auf ein Privatgrundstück. Hier kam es zur Kollision mit zwei abgeparkten Pkw, einem Blumenkübel und einem Kompostbehälter. Der Fahrer des Multivan und der Golf- Fahrer verletzten sich bei den Zusammenstößen leicht. Sie wurden vor Ort ambulant behandelt und werden im Nachgang selbständig ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 20000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die B 63 für nahezu zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell