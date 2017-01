POL-HAM: Verletzter bei Unfall

hamm- Mitte (ots) - Am Samstag, 14. Januar wurde gegen 14.15 Uhr ein 46- jähriger Beifahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße leicht verletzt. Der Mann saß im VW Golf einer 40- Jährigen aus Hamm. Dieser Pkw stieß in Höhe der Hausnummer 52 mit dem VW Polo eines 62- Jährigen Mannes aus Selm zusammen, der vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr eingefahren war. Der Verletzte begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung; der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell