POL-HAM: Polizei sucht Unfallverursacher

Hamm-Mitte (ots) - In der Zeit von Freitag, 13. Januar, 19.30 Uhr bis Samstag, 14. Januar, 12.30 Uhr, wurde in Höhe der Josef- Schlichter- Allee 8 der BMW eines 29- jährigen Mannes aus Hamm bei einem Unfall beschädigt. Durch die Polizei wurden Sachschäden an einem Spiegel und an der rückwärtigen Beleuchtung festgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02381/9160 bei der Hammer Polizei. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell