POL-HAM: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Hamm- Herringen (ots) - Am Samstag, 14. Januar, wurde gegen 10.45 Uhr ein 68- jähriger Mann aus Lippstadt bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt stand der Mann mit seinem Mazda im Rückstau an der Ampel Dotmunder Straße/Johannes-Rau-Straße. Plötzlich fuhr, beide Fahrzeuge bewegten sich in Richtung Innenstadt, ein 31- jähriger Ford- Fahrer aus Hamm auf den Mazda auf. Der 68- Jährige wird mit seiner leichten Verletzung selbständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (str)

