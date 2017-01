POL-HAM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hamm- Bockum- Hövel (ots) - In der Zeit von Freitag, 13. Januar, 14.30 Uhr bis Samstag, 14. Januar, 10.45 Uhr hatte eine 60- jährige Frau aus Hamm ihren Peugeot im Bereich des Nordenstiftsweges 6 geparkt. In dem Zeitraum wurde das Fahrzeug durch einen anderen Verkehrsteilnehmer an der vorderen Fahrertür beschädigt. An der Tür wurde roter Fremdlack entdeckt, der von dem verursachenden Fahrzeug stammen dürfte. Die Schadenssumme beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der unbekannte Fahrer entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381/9160 bei der Hammer Polizei zu melden. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell