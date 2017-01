POL-HAM: Einbruch in Reihenhaus

Hamm- Pelkum (ots) - Ein Reihenhaus an der Straße Am Knüwen war am Freitag, 13. Januar in der Zeit von 14.00 Uhr bis 19.30 Uhr das Ziel unbekannter Einbrecher. Sie traten eine Terrassentür ein und durchsuchten das Haus. Die Täter erbeuteten Schmuck. Es entstand ein Gesamtschaden von 1000 Euro. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ck)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell