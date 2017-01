POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Wiescherhöfen (ots) - Ein 79-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 13. Januar 2017, gegen 14.10 Uhr leicht verletzt. Der Fahrradfahrer befuhr die Wiescherhöfener Straße in Richtung stadtauswärts. Als ein 35-jähriger VW-Fahrer zur gleichen Zeit die Wiescherhöfener Straße an der Kreuzung mit der Martinstraße / Zur Grünen Aue / Auf der Becke in Richtung Zur Grünen Aue überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß. (fa)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell