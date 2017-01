POL-HAM: Wohungseinbruch

Hamm - Mitte (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 12. Januar 2017, 21 Uhr, bis Freitag, 13. Januar 2017, 12 Uhr, wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schottschleife eingebrochen. Der / die Täter drangen über die Wohnungstür in die Wohnung ein. (fa)

