POL-HAM: Verkehrsunfallflucht

Hamm - Heessen (ots) - Am Freitag, dem 13.Januar 2017, zwischen 12 und 13 Uhr, wurde im Hülskamp ein grauer VW aus Rastatt (Kennzeichen RA) durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Die Schäden befanden sich an der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Hamm unter Telefon 02381 9160. (fa)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell