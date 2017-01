POL-HAM: Leicht verletzte Fußgängerin

Hamm-Rhynern (ots) - Leicht verletzt wurde am Freitag, 13. Januar 2017 eine 60-jährige Fußgängerin. An der Kreuzung Werler Straße/Oberster Kamp/Im Sutenkamp überquerte die Hammerin gegen 7.20 Uhr bei Grün die Fußgängerampel in Richtung der Straße Im Sutenkamp. Dabei wurde sie vom Renault eines 33-Jährigen erfasst, welcher vom Obersten Kamp nach links auf die Werler Straße abbiegen wollte.(jb)

