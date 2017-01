POL-HAM: Aggressiver Ladendieb

Hamm-Mitte (ots) - Renitent verhielt sich ein 18-jähriger Ladendieb am Donnerstag, 12. Januar 2017, gegen 16.10 Uhr, in einem Supermarkt am Paracelsuspark: als ein Mitarbeiter ihn vor dem Geschäft ansprach, stieß er in weg und flüchtete. Zuvor hatte der Angestellte den Tatverdächtigen dabei beobachtet, wie er mehrere Flaschen Alkohol in seine Umhängetasche steckte. Der Flüchtige konnte durch Polizeibeamte im Nahbereich angetroffen werden.(jb)

