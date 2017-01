POL-HAM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Hamm- Mitte (ots) - Am Donnerstag, 12.01. wurden in der Zeit von 18.00 Uhr bis 18.20 Uhr vier Geldautomaten einer Bank auf der Bahnhofstraße mit Farbe besprüht. Der Täter konnte unerkannt flüchten. An den Bank Automaten entstand ein Sachschaden von 12000 Euro. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ck)

