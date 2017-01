POL-HAM: Motorradfahrer schwer verletzt

Hamm-Heessen (ots) - Am Donnerstag, 12. Januar wurde gegen 18.10 Uhr ein 26- jähriger Motorradfahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Eine 80- jährige Audi-Cabrio Fahrerin aus Hamm befuhr die Straße Am Hämmschen und wollte links in den Loseckenweg abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Harley-Davidson Fahrer. Es kommt zum Zusammenstoß. Mit einem Krankenwagen wurde der schwerverletzte Kradfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär verblieb. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Das Motorrad erlitt einen Totalschaden. Es entstand ein Sachschaden von 12000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße Am Hämmschen voll gesperrt. (ck)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell