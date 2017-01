POL-HAM: Zwei Leichtverletzte Insassen bei Verkehrsunfall

Hamm- Heessen (ots) - Am Donnerstag, 12. Januar wurde gegen 19.10 Uhr ein 69- jähriger Skoda- Insasse aus Hamm und eine weitere 60- jährige Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 55- jähriger Fiat- Fahrer aus Hamm beabsichtigte in den Kreisverkehr Sachsenring Einmündung Bernhard- Droste- Weg einzufahren. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit dem sich im Kreisverkehr befindenden schwarzen Roomster eines 36- jährigen Hammensers. Die beiden Verletzten wurden zunächst mit Krankenwagen in zwei Hammer Krankenhäuser eingeliefert. Diese konnten jedoch nach ambulanter Behandlung verlassen werden. Beide PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 9000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war der Bereich des Sachsenrings teilweise gesperrt. (ck)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell