POL-HAM: Zeugen für Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag, 5. Januar, 9 Uhr, und Donnerstag, 12. Januar, 14 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Frommstraße ein. Die Einbrecher hebelten ein Küchenfenster auf und gelangten in das Hausinnere. Hier durchsuchten sie mehrere Räume. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell