POL-HAM: Zeugen für Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Hamm-Pelkum (ots) - Unbekannte brachen am Dienstag, 10. Januar, in der Zeit von 20 Uhr und 23.35 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Lindhorststraße ein. Die Einbrecher hebelten ein Toilettenfenster auf und gelangten in das Hausinnere. Gestohlen wurde offenbar nichts. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell