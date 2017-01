POL-HAM: Polizei sucht Unfallflüchtigen

Hamm-Uentrop (ots) - Am Montag, 9. Januar kam es in der Zeit zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht auf der Moritz-Bacharach-Straße. Eine 28- jährige Hyundai- Fahrerin aus Hamm hatte ihr Fahrzeug in diesem Zeitraum in Höhe der Hausnummer 15 auf einem Parkplatz abgestellt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat den weißen Hyundai beschädigt und ist geflüchtet, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Die Hammer Polizei bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 02381/9160 zu melden. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell