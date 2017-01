POL-HAM: Leicht Verletzter bei Verkehrsunfall

Hamm-Pelkum (ots) - Am Dienstag, 10. Januar wurde gegen 19.15 Uhr ein 29- jähriger Renault- Fahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 78- jähriger Daimler- Fahrer aus Hamm beabsichtigte von der Rathenaustraße kommend in die Weetfelder Straße abzubiegen. Der von links kommende 29- Jährige touchierte mit seinem Fahrzeug bei diesem Vorgang leicht den Heckbereich des Daimler. Dabei verletzte sich der Renault- Fahrer leicht. Er wird sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro. (str)

