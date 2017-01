POL-HAM: Verkehrsunfall mit Flucht im Kreisverkehr

Hamm- Westen (ots) - Am Dienstag, 10. Januar, befuhr ein 36- jähriger Ford- Fahrer aus Hamm den Kreisverkehr Hafenstraße/Dortmunder Straße. Gegen 20.10 Uhr fuhr er in diesem Kreisverkehr gegen ein Verkehrsschild und beschädigte dieses. Er setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Radbodstraße fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Kurze Zeit später blieb der Ford mit einem technischen Defekt liegen. Der Fahrer entfernte sich zu Fuß und konnte durch einen Kradfahrer der Hammer Polizei an einer nahe gelegenen Tankstelle an der Radbodstraße ergriffen werden. Bei den anschließenden Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Pkw nicht zugelassen war, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und dass er zudem alkoholisiert war. Er wurde der Polizeiwache Mitte zugeführt. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt; ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell