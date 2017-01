POL-HAM: Unfallopfer verstorben

Hamm-Uentrop (ots) - Der 89-jährige Ford-Fahrer, der am 5. Januar auf dem Alten Uentroper Weg mit einem Containerfahrzeug kollidierte (siehe Pressemeldung der Polizei Hamm vom 05.01.2017, 11.31 Uhr), ist am Wochenende an den Unfallfolgen in einem Hammer Krankenhaus verstorben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an.(jb)

