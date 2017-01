POL-HAM: VW-Bus nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Pelkum (ots) - Nach einer Unfallflucht auf der Wiescherhöfener Straße unweit des Rehwinkels sucht die Polizei nach einem VW-Bus des Typs T5 oder T6. Am Montag, 9. Januar, in der Zeit von 7 Uhr und 8 Uhr, hatte dieser dort einen geparkten Klein-Lkw der Marke Daimler-Benz beschädigt. An der Unfallstelle fanden Polizisten Teile des flüchtigen Fahrzeuges und stellten diese sicher. Der entstandene Sachschaden an dem silbernen Vito wird fast 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell