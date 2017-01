POL-HAM: Zwi 23- jährige Randalierer in Pelkum gestellt

Hamm-Pelkum (ots) - Am Dienstag, 10. Januar, meldeten mehrere durch den verursachten Lärm aufgeschreckte Zeugen gegen 01.20 Uhr zwei bis drei Personen, die an der Wielandstraße Baustellenmaterial zerstörten und abbrachen. Durch die Hammer Polizei konnten im Rahmen einer Fahndung zwei 23- jährige Tatverdächtige aus Hamm in der Nähe des Tatortes gestellt werden. Als die beiden Täter ergriffen werden sollten, leisteten sie gegen die eingesetzten Polizeibeamten Widerstand. Sie wurden überwältigt und zunächst ins Hammer Polizeigewahrsam gebracht, um weitere Straftaten zu verhindern. Da durch die Einwirkung auf das Baustellenmaterial durchaus Gefährdungen für Verkehrsteilnehmer möglich waren, wird neben dem Widerstand, dem Diebstahl und der Sachbeschädigung nun auch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell