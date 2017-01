POL-HAM: Polizei sucht Unfallflüchtigen

Hamm-Heessen (ots) - In der Zeit von Montag, 9. Januar, 7.45 Uhr bis 16.45 Uhr wurde auf dem Ennigerweg ein schwarzer VW Polo durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Die geschädigte 20- jährige Frau aus Ahlen hatte ihr Fahrzeug in diesem Zeitraum auf der genannten Straße geparkt. Als sie zum Pkw zurück kehrte, stellte sie einen Schaden vorne links am Stoßfänger fest. Der Unfallverursacher hatte sich offenbar entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02381/9160 bei der Hammer Polizei. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell