POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Hamm-Westen (ots) - Am Montag, 9. Januar, wurde gegen 23.55 Uhr ein 54- jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße verletzt. Aus nicht bekannter Ursache kam der auf der Wilhelmstraße auf dem Radweg in Richtung Westen radelnde Mann in Höhe der Forbachstraße zu Fall. Dabei verletzte er sich und wurde mittels Rettungswagen einem Hammer Krankenhaus zugeführt. Da ein Alkoholtest beim Verletzten positiv verlief, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Ob der Mann schwer oder leicht verletzt wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell