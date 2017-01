POL-HAM: Kleinkraftradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm - Mitte (ots) - Ein 64-jahriger Fahrer eines Kleinkraftrades (KKR) wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Marker Allee schwer verletzt. Er war in Richtung stadtauswärts unterwegs und überholte mit seinem KKR mehrere vor der Ampel Marker Allee/Soester Straße verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge. Zur gleichen Zeit ermöglichte eine in der Fahrzeugschlange befindliche PKW-Fahrerin einer 46-jährigen Seat-Fahrerin vom rechten Parkstreifen auf die Marker Allee einzufahren. Als der Seat auf die Fahrbahn fuhr, beendete der KKR-Fahrer seinen Überholvorgang und scherte wieder nach rechts ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat und der Mann kam zu Fall. Der 64-jährige musste anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein KKR war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden wird insgesamt auf etwa 1500EUR geschätzt. (fa)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell