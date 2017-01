POL-HAM: Verursacher und Geschädigter einer Unfallflucht gesucht

Hamm-Uentrop (ots) - Dieses Mal suchen die Ermittler des Hammer Verkehrskommissariats nicht nur den Verursacher, sondern auch den Geschädigten eines Verkehrsunfalls am Freitag, 6. Januar, auf der Braamer Straße unweit der Einmündung Grenzweg. Gegen 22.30 Uhr beschädigte der Fahrer eines dunklen Opel Astra einen am Fahrbahnrand abgestellten roten Kleinwagen in Spiegelhöhe. Der Vorfall wurde von einer Zeugin beobachtet. Diese informierte die Polizei. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, waren beide beteiligten Fahrzeuge nicht mehr da. Hinweise zum flüchtigen Opel Astra nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. Zudem wird der Eigentümer des roten Kleinwagen gebeten, sich zu melden. (cg)

