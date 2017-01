POL-HAM: Unbekannter Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des St. Josef-Krankenhauses an der Albert-Struck-Straße sucht die Polizei einen unbekannten Zeugen. Am Donnerstag, 5. Januar, beschädigte dort eine 79-jährige KIA-Fahrerin aus Hamm in der Zeit von 15.40 Uhr und 15.55 Uhr einen schwarzen Audi. An dem A6 entstand ein geschätzter Sachschaden von 900 Euro. Ein Zeuge beobachte den Vorfall und merkte sich das Kennzeichen des flüchtigen Picanto. Diese Person wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Hammer Polizei zu melden. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell