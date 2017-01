POL-HAM: Sattelzug nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Einen Sattelzug mit Hammer Kennzeichen am Auflieger sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Montag, 9. Januar, auf der Hafenstraße in Höhe der Poststraße. Der unbekannte Fahrer beschädigte gegen 7.20 Uhr beim Vorbeifahren zwei verkehrsbedingt haltende Fahrzeuge. Die Schäden wurden durch eine offenstehende Tür des Aufliegers verursacht. Nach dem Unfall entfernte sich der Lastwagen-Fahrer stadteinwärts. Zur Farbe des Aufliegers können keine Angaben gemacht werden. Die entstandenen Sachschäden werden auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem gesuchten Sattelzug und dem unbekannten Fahrer nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

