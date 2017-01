POL-HAM: Unbekannte zerstören Fahrplankästen

Hamm-Uentrop (ots) - In der Nacht zu Sonntag, 8. Dezember, haben Unbekannte drei Fahrplankästen an Bushaltestellen in Uentrop beschädigt. Die Taten ereigneten sich an den Haltestellen Zinzendorfstraße und Kirchweg an der Ostwennemarstraße und der Haltestelle Bimbergsheide an der Brandheide. Die Täter schlugen die Glasscheiben der Kästen ein. Der entstandene Sachschaden beträgt geschätzte 900 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell