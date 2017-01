POL-HAM: Festnahme nach Haftbefehl

Hamm-Pelkum (ots) - Am Sonntag, 8. Januar überprüften Beamte der Hammer Polizei gegen 16.30 Uhr einen 22- jährigen Mann aus Hamm an einer Wohnung an der Straße Zu den Alpen. Da für ihn gleich vier Haftbefehle vorlagen, wurde er festgenommen und einer Arrestanstalt in Lünen zugeführt. (str)

