POL-HAM: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte brachen am Samstag, 7. Januar, zwischen 16 Uhr und 19 Uhr, in eine Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Luickenstraße ein. Sie hebelten eine Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt. In der Wohnung wurden nahezu alle Räume, Schränke und Schubläden nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter konnten Bargeld erbeuten und unerkannt entkommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

