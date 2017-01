POL-HAM: Römerstraße - Hammerstraße Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Hamm-Norden (ots) - Am Samstag gegen 17 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Hammerstraße - Römerstraße ein Verkehrsunfall bei dem eine 21 Jahre alte Peugeot-Fahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 4500 Euro. Zur Unfallzeit fuhr ein Rettungswagen der Feuerwehr Hamm auf der Römerstraße Richtung Norden. Dabei nutzte er Blaulicht und Martinshorn. Bei Rotlicht fuhr der Rettungswagen in die Kreuzung Hammerstraße ein. Im Kreuzungsbereich kollidierte der RTW mit dem Peugeot der 21 Jährigen. Diese fuhr auf der Hammerstraße in Richtung Bockum-Hövel. Die Frau wurde leicht verletzt und mit einem anderen Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (bs)

