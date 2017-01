POL-HAM: Östingstraße - Einbruch in eine Werkstatthalle

Hamm-Mitte (ots) - In der Nacht von Freitag, 18 Uhr auf Samstag, 12.45 Uhr wurde in die Werkstatthalle eines Abschleppunternehmens an der Östingstraße eingebrochen. Die Täter warfen eine Fensterscheibe an der nördlichen Gebäudeseite ein und gelangten so in die Halle. Was entwendet wurde ist nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 100 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Hamm. (bs)

