POL-HAM: Sexualdelikt in Schwimmbad

Hamm- Mitte (ots) - Am Freitag, 6. Januar, wurde gegen 19.30 Uhr ein 50- jähriger Mann aus Rahden bei einer exhibitionistischen Handlung in einer Badeanstalt an der Jürgen-Graef-Allee betroffen. Zwei 12- jährige Schülerinnen aus Hamm hielten sich zur Tatzeit im Außenbecken des Maximare auf. Sie mussten beobachten, wie der Täter sein Geschlechtsteil aus der Badehose holte und dieses an der Beckenwand rieb. Die beiden Mädchen verständigten daraufhin ihre Erziehungsberechtigten und den Schwimmmeister. Der Mann wurde im Bad festgehalten und von der alarmierten Polizei zu einer Erkennungsdienstlichen Behandlung der Polizeiwache Mitte zugeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Mann wurde im Anschluss entlassen. (str)

