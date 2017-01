POL-HAM: Weißer Kastenwagen nach Unfallflucht gesucht

Hamm - Mitte (ots) - Am Mittwoch, 4. Januar, 12.45 Uhr, wurde ein Mercedes Sprinter an der Richard-Wagner-Straße bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der 40-jährige Fahrer aus Drensteinfurt musste an einem Ampelrückstau in Höhe der Schumannstraße mit seinem Auto warten. Ein weißer Kastenwagen touchierte den Sprinter beim Vorbeifahren und verursachte so einen Schaden in Höhe von zirka 400 Euro. Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell