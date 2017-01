POL-HAM: BMW nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Obst- und Gemüsehandels am Gallberger Weg sucht die Polizei den Fahrer eines BMWs. Am Freitag, 6. Januar, hatte dieser in der Zeit von 10 Uhr und 10.35 Uhr einen geparkten Ford beschädigt. Am Unfallort fanden Polizisten Teile von dem flüchtigen Fahrzeug. Der Schaden an dem blauen Focus wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

